消息指匈牙利总理赴俄会普京 欧盟发出警告

自由欧洲电台和英国《金融时报》星期四（7月4日）报道，匈牙利总理欧尔班将于星期五（5日）到莫斯科会见俄罗斯总统普京。

另一方面，欧盟警告欧尔班，不要代表欧盟与俄罗斯对话。

路透社报道，俄罗斯新闻社（RIA）引述克里姆林宫发言人佩斯科夫的话说，普京星期五的“日程繁忙”，将在较迟时间向媒体发布消息。他没有证实也没有否认自由欧洲电台和《金融时报》的报道。

若有关报道属实，这将是自俄罗斯入侵乌克兰以来，欧尔班和普京首次在俄罗斯境内会面。

另据彭博社报道，欧洲理事会主席米歇尔星期四在社媒平台X贴文说：“欧盟轮值主席国无权代表欧盟与俄罗斯接触。”

一名知情人士透露，米歇尔是在无法联系到匈牙利官员或确认欧尔班的访俄行程后，发布这条公开信息。

第二个匿名消息人士说，如果欧尔班事先向米歇尔征求意见，米歇尔会敦促欧尔班不要前往莫斯科。

自俄乌战争爆发后，相较于其他欧盟领导人，欧尔班与莫斯科保持密切关系，他在2022年访问过俄罗斯，当时他没有和普京会面，但他在其他国家和普京见过面。

匈牙利刚在7月1日接任欧盟轮值主席国，为期六个月。欧盟外交官担心，欧尔班会利用匈牙利担任欧盟主席国的机会，破坏欧盟惩罚和孤立莫斯科的努力。