匈牙利突取消与德国外长会议令柏林“震惊”

德国总理朔尔茨批评匈牙利总理欧尔班访问俄罗斯后，匈牙利外交部突然取消原定与德国外交部的会议，德国对此表示“震惊”。

综合路透社和彭博社报道，德国外交部官员星期五（7月5日）说，德国外交部长贝尔伯克原定于下星期一（8日）在布达佩斯与匈牙利外长西雅尔多举行会谈，但匈牙利政府突然在星期五晚上取消会谈。

德国外交部官员说，针对欧尔班“自行决定”莫斯科行程，德匈两国外长需要进行一次“严肃和坦诚”的讨论。

匈牙利外交部和政府发言人没有立即回应置评请求。

德国总理朔尔茨星期五（7月5日）说，欧洲理事会外交政策的代表是欧洲理事会主席米歇尔，不是匈牙利。（法新社）

星期五早前，朔尔茨向媒体讲话时指欧尔班并没有事先告诉他准备访问莫斯科。朔尔茨还说：“欧洲理事会外交政策的代表是米歇尔，不是匈牙利。”米歇尔是欧洲理事会主席。

一名不愿透露姓名的知情人士透露，米歇尔因无法与匈牙利官员取得联系，于星期四（4日）晚上发出公开警告，明确指欧尔班不能代表布鲁塞尔方面发言。

匈牙利7月起担任为期六个月的欧盟轮值主席国，欧尔班随即于星期五到莫斯科访问。他在访俄之前到基辅与乌克兰总统泽连斯基会面，并宣布组建欧洲议会新党团“欧洲爱国者”联盟。

欧尔班是2022年4月以来首名到莫斯科与普京会晤的欧盟领导人。虽然欧尔班在其他国家与普京见过面，但两人在俄罗斯境内见面还是首次。

俄罗斯于2022年2月24日开始入侵乌克兰。