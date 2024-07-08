日本菲律宾签署互惠准入协定 加强军事合作

菲律宾和日本星期一（7月8日）签署一项《互惠准入协定》（RAA），允许他们在对方领土上部署军队。

路透社报道，菲律宾总统通讯部长加拉菲尔说，菲国防部长特奥多罗和日本外交部长上川阳子在马尼拉举行的仪式上签署了这项协议，菲总统小马可斯也出席了仪式。

菲律宾和日本于去年11月开始谈判这项协议，将为两国派遣国防人员到对方领土进行训练和其他行动奠定法律基础。

官员们说，这是日本在亚洲签署的第一份此类协议，此协议将在两国立法机构批准后生效。

日本在菲律宾的军事存在可能有助于马尼拉对抗中国在南中国海的影响力。自去年起，中菲两国在南中国海有主权争议海域的紧张局势不断升级。

菲律宾和日本是美国最亲密的亚洲盟友，两国都对中国船只的侵略行为采取了强硬立场。

菲律宾外长马纳洛在协定签署后的新闻发布会上说，日本支持马尼拉在南中国海问题上的立场，并主张推动基于规则的秩序。

日本国防部长木原稔在新闻发布会上说，日本希望深化与菲律宾、美国和澳大利亚的安全关系。

日本已同意向菲律宾提供沿海监视雷达，这是其官方安全援助计划下的第一个合作项目，旨在帮助提高伙伴国家的威慑能力。

日本与英国和澳大利亚已签署类似的互惠准入协议。菲律宾则与美国和澳大利亚签署类似协议，并计划与法国签署协议。