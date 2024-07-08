基辅又有医院遭弹片击中 四人丧生

俄罗斯空袭乌克兰首都基辅两小时后，又一轮袭击的弹片再击中当地一处医疗设施，造成四人死亡。

法新社报道，基辅救援人员说，基辅星期一（7月8日）再次遭到袭击，一座医疗中心大楼部分被毁，并导致四人丧生、三人受伤。

两小时前，俄罗斯对基辅发动空袭，造成至少20人遇难。一座儿童医院被炸毁，乌克兰总统泽连斯基称有人受困废墟，目前还不清楚具体的伤亡人数。

俄罗斯星期一白天对乌克兰多个城市发射了40多枚导弹，这是几个月以来俄军发动的最猛烈袭击。这波空袭在乌克兰各地造成至少31名平民死亡。

俄罗斯国防部过后表明，俄军对乌克兰的国防工业目标和空军基地实施了打击，这是对乌克兰袭击俄罗斯的报复。

俄罗斯边境的别尔哥罗德州州长早前说，乌军炮弹集中袭击当地一个村庄，造成一名平民死亡、三人受伤。

俄国防部说：“今天上午，为应对基辅政权破坏俄能源和经济设施的企图，俄联邦武装力量使用远程精确武器，对乌军事工业设施和乌武装部队空军基地实施了集体打击。

“打击目标已经实现，指定目标被击中。”

俄国防部说，基辅关于俄军在袭击中蓄意以民用基础设施为目标的指控，绝对不属实。从乌方公布的大量图像资料可以判断，是乌防空导弹落在基辅并造成了破坏。

俄军当天的袭击遭到法国和英国谴责。法国外交部称，俄罗斯白天对基辅儿童医院的轰炸是野蛮行为，将被列入俄罗斯必须承担责任的战争罪行清单。

英国外长拉米也抨击说，俄罗斯对乌克兰平民发动的袭击骇人听闻，并强调英国对乌克兰的支持坚定不移。

泽连斯基在Telegram上说：“全世界必须采取果断行动，制止俄罗斯的空袭。谋杀——这就是普京带来的后果。只有团结起来，我们才能实现真正的和平与安全。”

美国驻基辅大使布林克也在X发贴文说，俄罗斯的无情侵略无视生命，危及欧洲和跨大西洋安全，这是各国领导人本周将对乌克兰作出重大安全承诺的原因。