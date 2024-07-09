美国和印尼签署保护珊瑚礁免除债务协议

美国同意在未来九年内免除印度尼西亚约3500万美元（约4728万新元）的债务。作为交换，印尼将恢复和保护专家估计为世界上生物多样性最丰富海域的珊瑚礁。

路透社报道，美国财政部星期一（7月8日）说，这项债务交换协议于上周签署。

根据美国《热带森林和珊瑚礁保护法》，雅加达将免除2600万美元的债务。非盈利环保组织“保护国际”将出资300万美元，另外150万美元将来自大自然保护协会，该协会是另一个深度参与债务互换的组织。

全球范围的珊瑚礁正面临越来越大的威胁，这主要是气候变化导致海水温度升高所造成的。5月份的数据显示，过去一年，近三分之二的珊瑚礁遭到足以引发白化的高温压力，而白化可能会使珊瑚礁完全消失。

美国和印尼达成的协议是两国自2009年以来，达成的第四项“以自然抵债”交换协议。预计将为一个被称为“珊瑚三角”的两个关键地区提供至少15年的保护珊瑚礁资金。

鸟头海景（The Bird’s Head Seascape）和小巽他海景（Lesser Sunda-Banda Seascape）的珊瑚礁占地数十万公顷，为全球超过四分之三的珊瑚物种和3000多种鱼类、海龟、鲨鱼、鲸鱼和海豚的栖息地。

保护国际的法律顾问波特诺伊说：“这两个地区都是生物多样性的中心。”美印交换协议由保护国际协助促成。

依照协议，印尼将致力于珊瑚礁修复，而当地非营利组织将利用保护资金直接造福珊瑚礁生态系统，以及依赖珊瑚礁人们的可持续生计项目。

印尼旅游部的数据显示，印尼拥有约510万公顷的珊瑚礁，占世界珊瑚礁总面积的18%，但今年的珊瑚礁白化已造成了毁灭性的影响。

印尼在2009 年、2011年和2014年也同美国签署了以自然抵债协议，这几次交易累计产生近7000万美元的收益。这是首个将重点放在珊瑚礁而非雨林的有关协议，此前的协议涉及雨林，原因是棕榈油种植园扩张对雨林造成了威胁。