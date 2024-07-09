涉棕榈园奴役案 前印尼官员获判无罪

印度尼西亚一名被控用笼子囚禁工人、犯下奴役罪的前政府官员，获法院裁定无罪。印尼人权机构说，这一裁决表明政府对国家行为者有罪不罚。

路透社报道，北苏门答腊法院法官星期一（7月8日）裁定，地区官员特比（Terbit Rencana Perangin Angin）面对的贩卖人口、酷刑、强迫劳动、奴役等罪名均不成立。检察官誓言要提出上诉。

印尼为全球最大的棕榈油生产国。这起涉及奴役罪行的案件在2022年首次曝光。

警方在调查特比涉及的贪腐案件时，发现他的棕榈种植园里有工人被关在笼子里。法庭文件显示，警方调查发现，自2010年以来，多达665人曾被关在特比产业里的铁笼子里。

印尼人权委员会代表阿尼斯（Anis Hidayah）说，特比获无罪释放有违司法公正。她说：“法官的裁决表明，如果违法者中有一人是国家行为者就会出现有罪不罚情况。这是破坏司法公正。”

该地区总检察长办公室发言人说，检察官将提出上诉。

特比的律师7日在法院外对法官释放他的当事人表示感谢，印尼媒体过后无法与这名律师取得联系。

2022年，特比因贪腐案被判入狱九年。他此前声称被关在棕榈种植园笼子里的人是参与一项戒毒计划，但检察官指被关在笼子里的人遭受了酷刑，还被迫在特比的种植园里工作。

法庭文件显示有三个人在特比的棕榈种植园死亡。根据当地媒体报道，2022年，与这起案件有关的八名被告因预谋杀人罪和暴力罪被法院判处最高三年监禁。

环境调查组织Gecko后来发现，特比的种植园曾向全球主要品牌供应棕榈油。