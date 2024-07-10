美情报评估维持不变 俄罗斯仍希望特朗普当选总统

一名美国情报官员说，美国没有发现俄罗斯希望谁赢得今年的美国总统选举出现改变，情况与前几届美国总统选举相同，表明了莫斯科依然倾向于共和党总统候选人特朗普。

路透社报道，美国国家情报总监办公室（ODNI）的这名官员，星期二（7月9日）向媒体提供美国选举安全简报时，被问及莫斯科希望谁成为美国的下一任总统。

他没有提到特朗普的名字，但他指美国情报界没改变之前所做评估，这意味着俄罗斯还是希望特朗普当选。特朗普已锁定共和党总统候选人提名。

美国情报界之前的评估发现，莫斯科试图通过影响力活动，帮助特朗普赢得2016年和2020年的美国总统选举。2016年和2020年的民主党总统候选人分别为希拉莉和拜登。

美国国家情报总监办公室官员说：“考虑到美国在乌克兰问题上和对俄罗斯更广泛政策方面所扮演的角色，我们没有发现俄罗斯希望看到的美国总统选举结果与前几次选举有所不同。”

特朗普竞选团队和俄罗斯驻美国大使馆没有立即回应置评请求。

特朗普经常批评美国对乌克兰的军事支持规模，还称乌克兰总统泽连斯基为“史上最了不起的推销员”。自2022年俄罗斯全面入侵乌克兰以来，美国已为乌克兰提供约600亿美元（约810亿新元）的军事援助。

特朗普任内的两名国家安全顾问向他提出的一项计划，是施压乌克兰与俄罗斯进行结束战争的谈判，否则美国就会停止为乌克兰提供军事援助。

在北约政策方面，特朗普说过，他将“鼓励”俄罗斯对没有在国防投入足够资金的北约成员国“为所欲为”。他还说，美国不会为这些北约成员国提供保护。

北约宪章规定成员国有义务保护受到攻击的北约国家。