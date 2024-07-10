泽连斯基无法预测特朗普若当选会做什么

乌克兰总统泽连斯基说，他无法预测如果特朗普11月再次当选美国总统会做什么，但全世界包括俄罗斯总统普京在内都在等待这个选举结果。

路透社报道，泽连斯基星期二（7月9日）受邀到美国参加北约峰会，他在华盛顿称希望特朗普不会让美国退出拥有75年历史的北约联盟，并希望美国会继续支持乌克兰抵御俄罗斯的入侵。

泽连斯基在谈到特朗普时说：“我不太了解他，”并补充说，他在特朗普首次担任总统期间，与特朗普进行了“良好的会谈”，但那是在俄罗斯入侵乌克兰之前的事。

“我无法告诉你们，他若再次上任会怎么做。我不知道。”

特朗普是今年11月美国总统选举的共和党总统候选人。他经常批评美国政府对乌克兰的军事支持规模，还称泽连斯基为“史上最了不起的推销员”。自2022年俄罗斯全面入侵乌克兰以来，美国已为乌克兰提供约600亿美元（约810亿新元）的军事援助。

特朗普任内的两名国家安全顾问向他提出的结束俄乌战争对策，是施压乌克兰与俄罗斯进行谈判，否则美国就会停止为乌克兰提供军事援助。

美国总统选举将在11月5日举行。因在首场总统选举电视辩论表现太糟，面对巨大退选压力的美国总统拜登，暂时压制住了民主党内部的反对声音，众参两院的民主党高层在与各自党团私下举行会议后表明，尽管他们仍然有所顾虑，但至少在目前来说，他们不愿施压拜登退出总统选举。