美国2026年开始在德国部署远程武器

美国和德国宣布，美国将于2026年开始在德国部署远程武器，以表明美国对北大西洋公约组织和欧洲防御的承诺。

两国星期三（7月10日）在北约峰会发布的联合声明说，美国的“阶段性部署”是为长期部署此类武器做准备，这些战斗力量将包括标准导弹六型 （Standard Missile-6 ）、战斧（Tomahawk）巡航导弹和射程比欧洲现有射程更远的高超音速武器。战斧和标准导弹六型均由RTX的雷神公司（Raytheon）部门制造。

路透社报道，根据苏联领导人米哈伊尔·戈尔巴乔夫（Mikhail Gorbachev）和美国前总统罗纳德·里根（Ronald Reagan ）于1987年签署的《中程导弹条约》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty），两国禁止射程超过500公里的陆基导弹，直至2019年。这是两个超级大国首次同意削减核武库并消除一整类武器。

德国、匈牙利、波兰和捷克共和国跟上签字国的步伐，在1990年代销毁了他们的导弹，斯洛伐克和保加利亚随后也销毁了导弹。

美国于2019年退出《中程导弹条约》，称莫斯科违反条约，理由是俄罗斯研制了9M729陆射巡航导弹，北约称之为SSC-8。

克里姆林宫一再否认这一指控，并暂停了其自行研制、此前《中程导弹条约》禁止的导弹，即射程为500公里至5500 公里的陆基弹道导弹和巡航导弹。

6月底，俄罗斯总统普京说，在美国将类似导弹带到欧洲和亚洲之后，莫斯科应该恢复生产中程和短程核导弹。他说，俄罗斯已承诺不部署此类导弹，但美国已恢复生产，并将它们带到丹麦进行演习，还将它们带到了菲律宾。