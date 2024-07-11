抗衡中俄 美加芬组破冰船联盟加强造船业

美国、加拿大和芬兰将组成一个破冰船联盟，加强三国的造船业，在日益具有战略意义的极地地区抗衡俄罗斯和中国。

路透社报道，这项名为“破冰船合作努力”（Icebreaker Collaboration Effort）的倡议星期四（7月11日）在华盛顿北约峰会期间公布。

美国政府一名高级官员告诉记者，这项倡议旨在建立一支破冰船队，到极地地区“投射力量”，并执行国际规范和条约。官员说，这是一项“战略需要”。

这三个北约成员国计划在年底前签署协议，汇集北约盟国的需求以扩大造船能力。

上述官员也说，这项倡议旨在向俄罗斯和中国发出信号。“如果没有这种安排，我们的对手有可能在具有重大地缘战略意义的专业技术上取得优势，这也可能使他们成为一些国家对购买极地破冰船感兴趣的首选供应商。”

美国国会议员和专家对近年来美国造船能力萎缩感到遗憾。中国正以前所未有的水平生产海军舰艇，而美国海军舰艇的建造比计划落后了数年。

上述官员没有给出建造新破冰船的时间表，也没有透露美国计划生产多少艘。美国目前只有两艘破冰船，而且都已接近使用寿命终点。“我们打算尽快将目前的数量增加几倍。”

三国政府将共同​​确定能够满足合作伙伴和盟友需求的造船厂，美国盟友希望在未来10年内拥有70艘到90艘破冰船。

中国正寻求开发北极新航线，并扩大在南极的研究。西方政府担心中国军队可从极地活动中获得更好的作战和监视能力。

俄罗斯拥有40多艘破冰船，中国拥有规模较小但不断增长的破冰船队。