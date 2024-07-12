日本内阁通过国防白皮书 强调中朝威胁

日本内阁会议星期五（7月12日）通过2024年度国防白皮书，强调日本面对二次世界大战以来最严峻的安保环境，中国与朝鲜的活跃活动构成威胁，强调必须强化对弹道飞弹等防区外武器的防卫能力。

2024年度日本国防白皮书反映2023年4月至2024年3月底的主要情况，白皮书也提到台湾的军事力量与防卫战略。

日本国防部长木原稔在白皮书中说，中国正在迅速增强军事能力，在钓鱼台列屿（日本称尖阁诸岛）周边的东海及太平洋活动日趋频繁。与此同时，朝鲜持续进行核武器与弹道飞弹开发，而俄罗斯继续入侵乌克兰，并在包括北方四岛（俄罗斯称南千岛群岛）等远东地区持续进行军事活动。俄中的飞机与舰艇联合巡逻活动也已获得证实。

他说，面对二战后最严峻复杂的安保环境，日本国防部与自卫队坚决贯彻保护国民的生命与和平生活，以及捍卫国家领土、领海、领空的任务，因此思考在国家安全保障战略、国家防卫战略、防卫力整备计划的基础上，持续推进政策。

木原稔说，首先要做的是强化防卫力，重点在加强防区外打击（Standoff Attack）防卫能力，以及整合防空反飞弹（IAMD）能力。为此要部署战斧巡弋飞弹，以及12式路基反舰飞弹等各类飞弹，也计划尽快建造神盾舰，加强对弹道飞弹的防护力。

日本国防白皮书的重点之一是记述日本在七大重要领域，从根本上加强防卫能力。这七大领域包括“防区外打击防卫能力”、“整合防空反飞弹能力”、“无人设备防卫能力”、“跨领域作战能力”、“指挥控制与情报相关机能”、“机动部署能力与保护国民”，以及“持续性与强韧性”。