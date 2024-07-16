泽连斯基邀俄参加下次和平峰会 俄称将先了解意图

俄罗斯星期二（7月16日）对乌克兰总统泽连斯基邀请俄罗斯参加未来的乌克兰和平峰会做出谨慎反应，称俄罗斯首先需要了解基辅的意思，然后才能参加会谈。

法新社报道，泽连斯基星期一（15日）说，俄罗斯“应该”参加第二次乌克兰和平峰会，这与他之前的态度有明显变化。

克里姆林宫发言人佩斯科夫在回应泽连斯基的言论时告诉Zvezda电视台：“第一次和平峰会根本不是和平峰会。所以也许有必要先了解他的意思。”

6月15日，第一次和平峰会在瑞士召开，90多个国家的领导人和高级官员参加，中国和俄罗斯缺席。在这次和平峰会前，泽连斯基明确表示不会邀请莫斯科参加。

华盛顿星期一说，支持乌克兰邀请俄罗斯参加第二次峰会的决定，但对莫斯科是否准备好进行会谈表示怀疑。

美国国务院发言人米勒说：“当他们想邀请俄罗斯参加峰会时，我们当然会支持。我们一直支持外交谈判，但克里姆林宫是否准备好还不清楚。”

基辅发表此番惊人言论正值乌克兰军队在前线失利，美国将举行总统选举，这可能会从根本上改变冲突的态势。

基辅很担心特朗普在11月的美国大选中获胜，可能会影响美国继续向乌克兰提供援助。特朗普说，如果他重新赢得总统职位，他将很快结束冲突，基辅担心这意味着他们会被迫在弱势地位与莫斯科进行谈判。

泽连斯基星期一说，他“并不担心”特朗普获胜的前景，他仍然指望美国的支持。