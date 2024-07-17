欧洲理事会主席回函匈牙利总理 指其穿梭外交未获授权

欧洲理事会主席米歇尔回击匈牙利总理欧尔班，“以正视听”。欧尔班此前致函欧洲联盟领导人说，特朗普若当选美国总统，将立即充当俄乌战争的和平调解人。

米歇尔针对的是欧尔班与普京、习近平和特朗普的外交活动。代表欧盟领导人掌控对外关系的米歇尔指出，匈牙利虽是欧盟轮值主席国，但不能在国际舞台上代表欧盟，也没有获得欧盟授权就战争进行谈判。他说，欧尔班无权利用六个月的欧盟轮值主席国身份在乌克兰或其他问题上，偏离共同商定的外交政策立场。

彭博社引述信函报道，米歇尔在信中说：“我不能接受你关于我们主导‘支持战争政策’的说法。”

他说：“事实恰恰相反。俄罗斯是侵略者，而乌克兰是行使其合法自卫权的受害者。”

此前，欧尔班在自封的和平使命中访问了基辅、莫斯科、北京，以及特朗普在佛罗里达州的海湖庄园，引发欧洲各国政府哗然。事后他曾写信给米歇尔和欧盟领导人。

7月11日，匈牙利总理欧尔班（左）与美国前总统特朗普在佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园合影。（法新社）

欧尔班在信中写道，特朗普将准备好立即充当和平斡旋者，并有一个“详细且有理有据的计划”。英国《金融时报》早些时候报道了这封信的内容，彭博新闻社后来也见到了这封信。特朗普说，如果他再次当选总统，将寻求快速达成和平协议，但他尚未详细说明打算如何做到这一点。

欧尔班补充说，他“相信，在特朗普可能胜选的情况下，在向乌克兰提供资金支持方面，美国和欧盟之间负担的比例将大幅向着不利于欧盟的方向倾斜”，欧洲的战略是跟着“美国支持战争的战略”亦步亦趋。

欧尔班提议与中国就乌克兰和平会议的方式进行高级别会谈，并与俄罗斯重新打开外交渠道。

米歇尔回答说：“没有乌克兰就不能谈论乌克兰问题”，“实现和平的最直接方式，是俄罗斯从乌克兰撤出所有军队”，并尊重乌克兰的领土完整。他还指出，欧盟努力在联合国宪章和国际法基础上，为缔造公正持久的和平凝聚支持，已经和包括中国在内的所有关键伙伴进行接触。