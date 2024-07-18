越南向联合国提交南中国海大陆架延伸划界案

越南致函联合国大陆架界限委员会，主张拥有南中国海的大陆架延伸范围。一个月前，菲律宾也采取了类似行动。

路透社报道，越南外交部星期四（7月18日）在一份声明中说，河内已于星期三（17日）向联合国大陆架界限委员会，递交东海中部海域200海里以外大陆架外部界限划界案。东海是越南在南中国海提出主权声索的海域。

该提案还重申越南对黄沙群岛（中国称西沙群岛）、长沙群岛（中国称南沙群岛）的主权，并称这符合国际法。

中国表示坚决反对越南的提案，并已向越方提出严正交涉。

中国外交部发言人林剑星期四在例行记者会上说：“越南单方面向大陆架界限委员会提交南海（南中国海）外大陆架划界案，其相关主张涵盖中国南沙群岛的部分区域，侵犯了中方的领土主权和海洋权益。”

林剑说：“我想强调的是，根据大陆架界限委员会‘有争端、不审议’相关议事规则，委员会不会审议、认定越南和菲律宾有关划界案。”

菲律宾和中国也对南中国海部分海域存在主权争端。菲律宾6月向联合国提交了类似提案，宣称对南中国海主权受争议海域西巴拉望地区扩展大陆架拥有主权。马来西亚和中国后来表态反对菲律宾的主张。

这是越南第三次提交关于东海海域200海里以外大陆架外部界限划界案。

2009年5月，越南递交东海北部海域200海里以外大陆架外部界限划界案，并与马来西亚联合递交该地区南部海域200海里以外大陆架外部界限划界案。