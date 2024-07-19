赞扬特朗普—万斯组合 俄外长希望就乌克兰战争达成协议

俄罗斯外交部长拉夫罗夫暗示，他更偏爱美国共和党总统候选人特朗普，特别是他的竞选搭档万斯，称赞他们直言不讳地表示希望通过谈判达成协议来结束乌克兰战争。

拉夫罗夫星期三（7月17日）在纽约联合国总部告诉记者，尽管前特朗普政府对俄罗斯实施了“越来越多的制裁”，“但在当时我们和华盛顿之间仍在进行最高级别的对话”。他说：“目前没有这样的对话。”

彭博社报道，特朗普曾表示，如果他在11月当选总统，甚至将在上任前就结束俄乌战争；副总统候选人万斯曾说，他反对向乌克兰提供任何进一步的财政支持。这种情绪赢得了许多共和党人的支持，他们批评自俄罗斯2022年全面入侵乌克兰以来，美国花费了数十亿美元援助乌克兰武器和提供其他帮助。

“他赞成和平，赞成结束正在提供的援助，”拉夫罗夫谈到万斯时说，“这就是我们所需要的——停止向乌克兰提供大量武器，战争就会结束，接着，我们就可以寻找解决方案。”

美国共和党候选人的立场与总统拜登形成鲜明对比，拜登上个月说，美国及盟国将与乌克兰站在一起直到它赢得与俄罗斯的冲突。拜登主导了1750多亿美元（2360多亿新元）的对乌援助，他领导的政府反对强迫基辅进行谈判，因为谈判会固化俄罗斯对东部顿巴斯地区的占领。

拉夫罗夫的评论呼应了之前俄罗斯总统普京的说法，普京本月表示，相信特朗普“真诚地”希望乌克兰战争结束。

尽管俄罗斯官员有偏好美国共和党候选人的言论，不过拉夫罗夫也说，俄罗斯准备与美国人民在11月选出的任何人合作，只要他们“愿意进行公平、相互尊重的对话”。

拜登-哈里斯竞选团队也注意到了拉夫罗夫的评论，发言人詹姆斯·辛格（James Singer）在声明中说：“普京政权当然支持特朗普和万斯”，因为特朗普“为普京扩张进入欧洲开了绿灯”，并暗示特朗普—万斯若当政“不会保护盟友或捍卫美国在世界上的核心利益”。特朗普—万斯团队未立即回应寻求评论的请求。