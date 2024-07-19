俄法院裁定《华尔街日报》记者犯间谍罪 判处16年监禁

俄罗斯法院裁定美国记者格什科维奇犯有间谍罪，判处其在最高级别戒备监狱服刑16年。

路透社报道，俄罗斯法院星期五（7月19日）对《华尔街日报》记者格什科维奇（Evan Gershkovich）在俄从事间谍活动一案作出宣判，认定他犯有间谍罪，并判处16年监禁。现年32岁的格什科维奇是冷战结束以来，第一位被指控在俄罗斯从事间谍活动的美国记者。

格什科维奇星期五出庭受审，法庭公布的录像显示，他身着T恤衫和黑色长裤，站在法庭的玻璃隔间里。法官用俄语宣读了近四分钟的判决，并问他是否有任何问题，他用俄语回答说“没有”。

法官米涅耶夫（Andrei Mineyev）说，格什科维奇已在监狱关押近16个月，这段时期将从16年刑期中减去。

2023年3月29日，俄罗斯联邦安全局官员在莫斯科以东1400公里的叶卡捷琳堡，逮捕格什科维奇。此后，他一直被关押在莫斯科的监狱。

收集俄罗斯乌拉尔机车车辆厂秘密情报

俄罗斯检方指控格什科维奇受美国中央情报局命令，收集有关俄罗斯乌拉尔机车车辆厂（Uralvagonzavod）的秘密情报。乌拉尔机车车辆厂位于叶卡捷琳堡附近的下塔吉尔市（Nizhny Tagil），是铁路机车车辆和坦克制造工厂。

不过，格什科维奇和雇主《华尔街日报》均否认他有任何不当行为。

《华尔街日报》声明：新闻工作不是犯罪

《华尔街日报》发布声明说：“埃文被错误地拘留，他在监狱里度过了478天，远离家人和朋友，被禁止报道，然后遭到这项可耻的虚假定罪，而这一切都是因为他履行了身为记者的职责。我们会继续尽一切努力，敦促埃文获释，并支持他的家人。”

声明强调：“新闻工作不是犯罪。埃文不获释，我们就不会罢休。这一切必须立即结束。”

美国总统拜登已获悉格什科维奇案宣判，他当天晚些时候表明，美国正极力推动释放格什科维奇。他在一份声明中说：“毫无疑问，俄罗斯错误地拘留了埃文。新闻业不是犯罪。”