美国准备部署干扰器 针对中俄卫星

美国太空军透露，美国即将部署一种新型陆基干扰器，旨在阻止中国或俄罗斯的卫星在冲突中传输有关美军的信息。

五角大楼的太空服务部门今年在两个不同地点首次测试了该系统，并在第三个地点控制该系统。太空军在给彭博新闻社的声明中说，这些设备并非旨在保护美国卫星免受中国或俄罗斯的干扰，而是为了“负责任地反击能够发动攻击的敌方卫星通信能力”。

五角大楼试图将其新兴卫星干扰技术分为纯粹的防御和狭隘的针对。这与美国所说的俄罗斯正在开发的核武器相反，后者可以产生高空电磁脉冲，摧毁卫星并扰乱整个通信网络。

根据太空部队的声明，24台远程模块化终端干扰器中的11台将在几个月内部署，所有这些终端系统都可以在12月31日之前部署在未公开的地点。这些终端系统“体积小、可运输且成本低廉”。太空军快速能力办公室在网上发布的消息称，卫星通信干扰器可以部署在严峻的环境中以保护美国军队。

新的终端系统增强了已经部署的一种名为“反通信系统”（Counter Communications System）的大型干扰武器和一种名为“梅多兰兹”（Meadowlands）的中型干扰武器，提供扩散、远程控制和相对可重新定位的能力。“梅多兰兹”系统遇到技术挑战，交付时间至少推迟到10月，比原计划晚了大约两年。