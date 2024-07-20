泽连斯基与特朗普通电话 两人同意会晤

乌克兰总统泽连斯基同美国共和党总统候选人特朗普通电话，两人同意会晤；特朗普承诺，他将透过谈判终结乌克兰战争。
路透社报道，泽连斯基在社交媒体平台X上说，他星期五（7月19日）与特朗普电话交谈时，祝贺他获提名为总统候选人，谴责枪手针对他的暗杀企图，并同意与特朗普会面。
泽连斯基就美方的军援表达感谢。但他并没有提到终结这场打了28个月的战争所做的努力。
特朗普曾说，如果他赢得11月5日的大选，他将在1月份上任之前结束乌克兰战争。他在其社交平台“真实社群”上发帖称，他与泽连斯基进行了“非常好的通话”。他说：“我将为这个世界带来和平，并结束这场夺去许多人生命、摧毁无数无辜家庭的战争。”
他说：“双方将能够谈判达成一项协议，结束暴力，为繁荣铺平道路。”
尽管特朗普没提出切实的政策，但他去年在接受路透社采访时说，乌克兰可能必须放弃一些领土才能达成和平协议。
法新社报道，特朗普上周在佛罗里达州海湖庄园接待匈牙利总理欧尔班。欧尔班此前在本月会晤俄罗斯总统普京。
特朗普经常赞扬普京
特朗普经常赞扬普京，不愿直接批评俄罗斯入侵乌克兰，乌克兰的盟友担忧特朗普将迫使乌克兰接受局部战败。
特朗普还多次暗示要退出北大西洋公约组织（NATO），他的竞选搭档万斯（J.D. Vance）领导的国会共和党孤立主义派系主张美国停止援乌。