泽连斯基与特朗普通电话 两人同意会晤

乌克兰总统泽连斯基同美国共和党总统候选人特朗普通电话，两人同意会晤；特朗普承诺，他将透过谈判终结乌克兰战争。

路透社报道，泽连斯基在社交媒体平台X上说，他星期五（7月19日）与特朗普电话交谈时，祝贺他获提名为总统候选人，谴责枪手针对他的暗杀企图，并同意与特朗普会面。

泽连斯基就美方的军援表达感谢。但他并没有提到终结这场打了28个月的战争所做的努力。

特朗普曾说，如果他赢得11月5日的大选，他将在1月份上任之前结束乌克兰战争。他在其社交平台“真实社群”上发帖称，他与泽连斯基进行了“非常好的通话”。他说：“我将为这个世界带来和平，并结束这场夺去许多人生命、摧毁无数无辜家庭的战争。”

他说：“双方将能够谈判达成一项协议，结束暴力，为繁荣铺平道路。”

美国前总统特朗普于7月18日在美国威斯康星州密尔沃基举行的共和党全国代表大会上发表讲话。（彭博社）

尽管特朗普没提出切实的政策，但他去年在接受路透社采访时说，乌克兰可能必须放弃一些领土才能达成和平协议。

法新社报道，特朗普上周在佛罗里达州海湖庄园接待匈牙利总理欧尔班。欧尔班此前在本月会晤俄罗斯总统普京。

特朗普经常赞扬普京

特朗普经常赞扬普京，不愿直接批评俄罗斯入侵乌克兰，乌克兰的盟友担忧特朗普将迫使乌克兰接受局部战败。

特朗普还多次暗示要退出北大西洋公约组织（NATO），他的竞选搭档万斯（J.D. Vance）领导的国会共和党孤立主义派系主张美国停止援乌。