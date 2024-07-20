《华尔街日报》记者在俄判刑16年 联合国表达关切

联合国人权事务高级专员办事处指出，美国记者埃文·格什科维奇因间谍罪被俄罗斯一家法院判处16年监禁，引发人们对记者履行言论自由权问题的关注。

联合国秘书长副发言人哈克（Farhan Haq）星期五（7月19日）在纽约的新闻发布会上说：“记者应该能够履行他们的核心专业职能，在安全的环境中工作，不必担心遭到报复，这符合俄罗斯的国际人权义务。”

联合国新闻中心引述他说，联合国任意拘留问题工作组已宣布，俄罗斯对格什科维奇（Evan Gershkovich）的拘留属于任意拘留。他说：“我们呼吁俄罗斯释放所有仅因履行工作而遭到拘留的记者。”

32岁的格什科维奇是美国公民，曾在多家媒体工作，2017年移居俄罗斯，成为《华尔街日报》驻俄罗斯记者。此前，他报道了有关征兵、制裁对经济和人民的影响、俄罗斯日益孤立以及政府试图压制反战活动等话题。

格什科维奇星期五在乌拉尔区（Urals）叶卡捷琳堡（Yekaterinburg）举行的一次秘密闭门审判中，经过三场法庭审讯后判刑，他于2023年3月在叶卡捷琳堡进行报道时被捕，至今已囚禁在莱福尔托沃（Lefortovo）监狱近16个月。这是自冷战后，俄罗斯首次以间谍罪名逮捕美国记者。俄罗斯指他以记者身份为掩护，试图取得有关俄国军事工业的机密信息。

在叶卡捷琳堡的斯维尔德洛夫斯克地区法院举行的闭门审理，提前了近一个月展开。（路透社）

在叶卡捷琳堡的斯维尔德洛夫斯克地区法院（Sverdlovsk Regional Court）举行的闭门审理，比原定的8月13日提前了近一个月展开。格什科维奇否认他在采访期间为中央情报局从事间谍活动。检方原求刑18年。

欧洲议会、德国、英国和他的雇主《华尔街日报》等猛烈批评俄罗斯的做法，指俄方做法“卑鄙”、“可耻”。《华尔街日报》出版人阿尔马尔·拉图尔（Almar Latour）和主编艾玛（Emma Tucker）说：“埃文在监狱里度过了478天，被错误拘留，远离家人和朋友，无法报道，这一切都是为了履行他作为一名记者的工作，这是可耻的、虚假的定罪。”

美国总统拜登说，格什科维奇“是俄罗斯政府的目标，因为他是一名记者，也是个美国人”。他在白宫发表的书面声明中说：“我们正在努力推动埃文的释放。”

华盛顿和莫斯科均表示，有关囚犯交换的谈判正在进行中。