马国失踪女童已寻获 警押涉绑架者上庭申请延扣

马来西亚雪兰莪州总警长胡仙证实，警方在雪州峇冬加里一带寻获失踪六岁华裔女童廖家慧。失踪48小时的廖家慧情况安全，没有受伤。

廖家慧是于星期六（7月20日）晚上约8时30分，随母亲到柔佛州新山Eco Galleria举行的的盆舞节会场摆摊，结果当晚8点30分与家人失散，当时她穿着印有米妮老鼠（Minnie Mouse）图案的白色上衣。

《星洲日报》报道，柔佛州总警长古玛星期二（23日）召开记者会说，警方是在星期二清晨4时，在雪兰莪州峇冬加里逮捕其余涉案嫌犯，也在峇冬加里一家廉价酒店发现失踪女童廖家慧，目测她沒有受到伤害，但警方已将她送往医院做进一步调查。

警方仍在调查干案动机，初步调查显示嫌犯与受害者完全没有血缘关係，也不认识受害者。

古玛证实，家属从事发至今，没有接获任何勒索电话。他说，五名被逮捕的嫌犯都是马国人，其中四人延扣四天，另一人将被押上法庭申请延扣。

他呼吁民众保持冷静，不要散播谣言，若发现有人企图破坏家属情绪与社会安宁，警方将对付造谣人。

警方已在星期一（22日）下午1时30分左右，在依斯干达公主城区的振林山一带逮捕其中三名嫌犯，三人年龄介于28岁至55岁。警方在星期二早上押他们至新山法庭申请延扣。