盗领2470万令吉定期存款案 马国警方延扣14名男女

马来西亚警方援引《2012年国家安全罪行（特别措施）法令》（SOSMA），延扣涉及2470万令吉（707.81万新元）定期存款盗提案的14名男女。

《东方日报》报道，武吉安曼商业罪案调查部总监南利星期二（7月23日）召开记者会说，鉴于该集团有计划地透过伪造身份证及勾结银行内部人员实施犯罪，因此该部首次援引国安法延扣嫌犯。

他说：“调查发现，该集团自2023年底开始策划，并于今年3月份至6月份开始犯案，其意图和策划十分周密，甚至成功制作可用于透过指纹扫描完成银行事务的假身份证，导致共五名定期存款户头持有人受到影响，损失总额达2470万令吉。”

南利说，警方已将调查报告提呈副检察司，并于星期一（22日）获得指示，于星期四（25日）援引刑事法典第130V(1) 条文提控九名嫌犯，还有一人则援引《1990年国家登记条例》提控。

“警方相信，通过对10名相关人员提出指控，警方已成功挫败该集团的犯罪活动。”

早前报道，警方从今年6月初至今共接获四起由银行职员和定期存款户头持有人所做出的投报，称存款遭不明人士盗领，造成2420万令吉损失。

事后，总共有14名年龄介乎26岁至63岁嫌犯被捕，其中包括主谋及银行内应。这是马国近年来最大规模的存款盗提案。

此前，马国建屋银行（MBSB Bank Bhd）6月24日发文告指出，疑因银行职员勾结犯罪团伙而遭盗提的2420万令吉定期存款，已经如数退还给受影响的客户。