台风吹袭菲律宾 首都地区进入灾难状态

台风“格美”以及西南季候风给菲律宾首都地区和北部省份带来大雨，导致多地停工停课，股票和外汇交易暂停。

彭博社引述新闻频道ABS-CBN在社交平台X发布的消息说，因台风“格美”（Gaemi）而加剧的季候雨导致了严重洪涝灾害，马尼拉大都会当局宣布，首都地区星期三（7月24日）进入灾难状态。

路透社报道称，受风暴影响，菲律宾总统府暂停了首都地区所有学校的课程和大部分政府机关的工作。首都地区由16个城镇组成，居住着至少1300万人口。

菲律宾国家气象局在凌晨5时发的通告说，“格美”的最大持续风速为每小时155公里（96.3英里），阵风时速高达190公里，正向台湾方向移动。

气象局说，“格美”并没有登陆，但它使得一股西南季候风的风力增强，导致菲律宾北部出现大雨， “洪水和降雨可能引发山体滑坡”。

台风“格美”带来的暴雨使得巴士等巨型车辆也只有一半露在水面上。（法新社）

“格美”和另一场热带风暴“派比安”（Prapiroon）上周袭击了菲律宾南部并引发洪水，造成七人死亡。

菲律宾海岸警卫队称，星期三有354名乘客和31艘船只滞留在港口；马尼拉机场管理局说，航空公司取消了13个航班。

菲律宾每年平均发生20场热带风暴，造成洪水和致命的山体滑坡。

7月24日，马尼拉东部马里基纳市（Marikina City）图马纳村的居民带着财物，依靠简单的浮体，暂时离家避难。（法新社）

“格美”使得吕宋岛北部拉响警报；热带风暴“派比安”也在影响中国和越南。据中国中央气象台预计，台风“格美”将于24日夜间在台湾岛中北部沿海登陆，之后穿过台湾岛，将于25日下午到夜间在福建福鼎到晋江一带沿海登陆。

为应对“格美”携强风暴雨来袭，台北、高雄、宜兰等地将停工停课，当地2.4万亿美元（3.25万亿新元）的股票市场也暂停交易。据交易所公告，台湾星期三暂停证券、外汇和固定收益交易。