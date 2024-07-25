普京与叙利亚总统阿萨德会晤

俄罗斯总统普京与叙利亚总统阿萨德进行会晤，阿萨德对中东地区冲突“升级”表示担忧。

综合路透社和法新社报道，阿萨德星期三（7月24日）在莫斯科与普京会面。

克里姆林宫星期四（25日）发布一段视频显示，普京对阿萨德说：“我对你看待整个地区局势发展的看法非常感兴趣。不幸的是，局势有升级的趋势，我们可以看到这一点。这也直接适用于叙利亚。”

据叙利亚国家通讯社SANA报道，阿萨德说两国都面临”艰难的挑战”，并设法克服挑战。他对普京说：“考虑到全世界和欧亚地区正在发生的事件，我们的会晤非常重要。”

尽管克里姆林宫没有透露会谈细节，但其中一个潜在讨论话题可能是大马士革与安卡拉之间恢复关系。

阿萨德和土耳其总统埃尔多安都曾暗示准备恢复两国关系。2011年叙利亚内战爆发后，埃尔多安支持反叛力量对抗阿萨德，两国关系自此处于断交状态。

埃尔多安日前说，只要阿萨德朝着改善与土耳其的关系迈出一步，土耳其也会相向而行。他也说，让难民返回叙利亚是首要任务之一。

普京和阿萨德是长期的盟友。克里姆林宫此前在叙利亚12年的内战中帮助阿萨德稳定政权。俄罗斯战士帮助阿萨德的军队夺回了大片领土，俄罗斯军队仍在叙利亚保留基地。两人上一次见面是2023年3月在莫斯科。