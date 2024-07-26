俄男子称被乌克兰收买 对一俄军官实施汽车炸弹袭击

俄罗斯新闻社（RIA）星期五（7月26日）播出一段视频，出现在视频中的一名俄罗斯人说，本周早些时候，他应乌克兰国家安全局（SBU）的要求，在莫斯科引爆了一名俄罗斯军官乘坐的汽车。

路透社无法独立核实视频中戴着手铐的男子所言是否属实。乌克兰方面没有立即对报道发表评论。

俄罗斯《生意人报》星期三（24日）报道，发生在莫斯科北部的这起汽车炸弹爆炸，炸伤了一名俄罗斯军事情报局官员。其他媒体称，伤者是一名普通军官。

俄罗斯内政部同日说，爆炸导致两人受伤，已立案调查。闭路电视录像显示，一辆丰田Land Cruiser四驱越野车停在一个看似住宅楼外，爆炸使整辆越野车变成一团火球。

土耳其当局星期三晚些时候说，他们逮捕了一名从莫斯科飞抵博德鲁姆（Bodrum）的俄罗斯公民，指他涉嫌参与了莫斯科的炸弹袭击。

俄罗斯联邦安全局星期五发表声明说，男子名叫谢列比拉科夫 (Yevgeny Serebyrakov)，已从土耳其被带回到俄罗斯并移交给调查人员。

在俄罗斯新闻社发布的视频中，谢列比拉科夫供称他去年被乌克兰情报部门招募，任务是杀死“一名军官”。这段视频经过剪辑。

谢列比拉科夫说，他按乌方要求收集了自制一枚炸弹的零部件，并将炸弹放在未具名军官的汽车底下。他也说，乌方承诺在他完成任务后将给予他乌克兰公民身份，并得到1至2万美元（1万3400新元至2万6900新元）的酬劳。