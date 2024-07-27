印尼启动新一轮工业园区建设 寻求中国以外的投资

印度尼西亚总统佐科星期五（7月26日）启动了中爪哇工业园区的第二期建设，寻求供应链多元化，同时吸引中国以外的投资者。

路透社报道，位于中爪哇的峇登（Batang）工业园占地4300公顷，占工业园区总面积的10%。目前已有近20家公司进驻，包括韩国的LG Energy Solution和玻璃生产龙头企业KCC Glass，这些公司已经开始建设或承诺将在当地建厂。

佐科说，峇登工业园迄今已吸引到14万亿印尼盾（约11.6亿新元）的投资额。工业园将向投资者另外拨出400公顷土地，为制造业创造就业机会。

他说：“我们必须尽力为人民提供更多就业机会。”

根据工业园区的税收规定，在峇登工业园投资的企业可享有机械进口税收减免。

佐科说，LG Energy Solution将于9月开始生产阴极（cathode）。阴极是电动车电池的重要组成部分。

佐科此前说，LG Energy Solution将斥资24亿美元在峇登工业园设厂，厂房每年将生产22万吨前驱体（precursor）和4.2万吨阴极。他说，这将为LG Energy Solution计划在西爪哇卡拉旺工业园建设的200千兆瓦时电池厂提供主要原材料。