美国毅力号重大发现 火星或曾存在古代微生物

美国国家航空航天局（NASA）的火星探测器毅力号或得出迄今重大发现：火星或曾存在古代生命。

法新社报道，7月21日，毅力号在火星上穿越古河谷内雷特瓦山谷（Neretva Vallis）时，发现一块被称为“切亚瓦瀑布”（Cheyava Falls）的箭头形状岩石，其中或许蕴藏着微生物化石，年代可追溯至数十亿年前火星曾是蓝色“水世界”时期。

参与毅力号火星探测计划的加利福尼亚理工学院科学家法利（Ken Farley）说：“切亚瓦瀑布是毅力号迄今所调查到最难以捉摸、最复杂，且可能也是最重要的一块岩石。”

据了解，这块引起科学家们广泛热议的岩石具有三个备受瞩目的线索。

首先是岩石含有白色的硫酸钙矿脉，意味着曾有水流经过岩石的明显迹象。其次，这些矿脉之间有一片红色的中间区域，探测车利用搭载的“拉曼光谱和发光现象扫描宜居环境中的有机物和化学物”仪器检测到岩石充满了有机化合物。

最后，根据“X射线岩石化学行星仪器”的扫描结果，岩石还有被黑圈环绕的微小米色斑点，其中或含有古代微生物能量来源的化学物质。

澳洲昆士兰理工大学天体生物学家、毅力号科学团队成员佛兰纳瑞（David Flannery）说：“在地球上，岩石含有这类特征通常与活在地表下的微生物的化石纪录有关。”

这些样本已被存放在探测器的机体下方，预计将于2030年与其他珍贵样本一起送返地球进行全面分析。