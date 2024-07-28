普京警告美国 在德部署远程导弹恐引发冷战式危机

俄罗斯总统普京警告美国，如果在德国部署远程导弹，那么俄罗斯将在西方打击距离内部署类似的导弹。

美国7月10日说，将从2026年开始在德国部署远程导弹，为长期部署做准备，其中包括SM-6、战斧巡航导弹和正在研发的高超音速武器。

路透社报道，普京星期天（7月28日）在圣彼得堡向俄罗斯、中国、阿尔及利亚和印度的水手发表纪念俄罗斯海军日的讲话时警告美国，此举可能会引发冷战式的导弹危机。

普京说：“此类导弹未来可能配备核弹头，抵达我国境内目标的飞行时间约为10分钟。我们将采取类似措施进行部署，同时考虑到美国的行动，以及它在欧洲和世界其他地区的卫星。”

普京也指美国正在煽动紧张局势，向丹麦和菲律宾转让了“堤丰”（Typhon）导弹系统，并将美国的计划与北约1979年在西欧部署潘兴2（Pershing II）发射器的决定进行了比较。

当时的苏联领导层担心潘兴2的部署是美国一项精心策划的计划，旨在通过削弱苏联的政治和军事领导地位来摧毁苏联。

普京说：“这种情况让人想起冷战时期与在欧洲部署美国潘兴中程导弹有关的事件。”

普京重申了早些时候的警告，即俄罗斯可恢复生产中短程核导弹，然后在美国将类似导弹部署到欧洲和亚洲后考虑将这类导弹部署在哪些地方。