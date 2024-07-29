印尼总统佐科到新首都过夜 坦言睡不好

印度尼西亚总统佐科到新首都努山达拉视察并办公。新都的建设工程一再延误，总统佐科坦言自己在新都睡不好。

法新社报道，佐科星期一（7月29日）告诉媒体：“我们来这里是为了检查最新进展……特别是总统府的建设，我看到一切仍在进行中。”

佐科星期天（28日）也与多名网红一起骑着电单车，在建设中的收费公路行驶，这条公路连接努山达拉和最近的城市巴厘巴板。

据路透社报道，佐科坦言在新都度过的第一晚，自己没有睡好。不过他也透露，新都已经通水通电，也能连接互联网。他说：“这是个大工程，可能要花10、15或20年，不是一两年内能完成的工作。”

他预计于8月17日出席在努山达拉举行的升旗仪式，以纪念印尼独立日。各国大使和主要投资者等也受邀参与活动。

佐科政府在冠病疫情期间正式启动新首都发展大计，打算从雅加达迁往东加里曼丹省的规划城市努山达拉。新首都是佐科总统任期内的旗舰项目，但计划一再拖延。

当局原定9月安排第一批数千名公务员迁入努山达拉，但这个计划已被推迟了几个月。

政府的目标是到2045年让190万人入住努山达拉，带动更多人和商业活动进驻这个城市。

不过，环保人士警告，这座计划中的城市将加速世界上最大热带雨林之一的森林砍伐。