美国民主党可能在本周正式提名哈里斯为总统候选人

美国民主党可能在本周正式提名副总统哈里斯为民主党总统候选人。

《纽约时报》报道，民主党代表最早可以在星期四（8月1日）开始投票提名哈里斯。

民主党全国委员会说，如果只有一名候选人出现，预计他们将在8月1日启动这项程序。哈里斯正在缩小她的竞选搭档选择范围，8月7日是她公布副总统人选的最后期限。

摇摆州内华达州前民主党州长西索拉克（Steve Sisolak）说：“我称这个阶段为蜜月期。我们必须保持声势。你投入选战后就必须一鼓作气，维持这股势头。这对每个人来说都是一个挑战。”

哈里斯的竞选活动步伐已经加快。密歇根州州长惠特默（Gretchen Whitmer）和宾夕法尼亚州州长夏皮罗（Josh Shapiro）星期一（7月29日）到宾州为哈里斯助选。夏皮罗被看好为哈里斯的竞选搭档。

哈里斯星期二（30日）将到佐治亚州首府亚特兰大竞选。2020年，拜登成功拿下共和党的这个传统票仓。但在拜登宣布退选之前，他在佐治亚州的民调低迷导致许多民主党人几乎不对这个州抱有任何希望。

哈里斯有望在佐治亚州再次发力，她正在努力争取当地关键群体对民主党联盟的支持，这关键群体包括非洲裔、女性、年轻选民和受过大学教育的郊区居民。

2024年美国总统选举将在11月5日举行，现在距离投票日不到100天。