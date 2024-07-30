美情报官：外国势力试图影响重塑的美国总统选举

美国一情报官员说，敌对方针对美国总统选举进行的“影响力行动”，预计将随着美国总统选举的变化而调整措施，他显然是指美国总统拜登宣布退出竞选一事。

路透社星期一（7月29日）引述美国国家情报总监办公室的一名官员说，未具名的外国势力特别关注“本月与美国总统竞选有关的事件”，他没有直接提到拜登退选的决定。

这名情报官员的讲话表明，美国情报机构预计外国势力将把影响力行动的重点转而放在副总统哈里斯身上。拜登7月21日宣布退选时表明支持哈里斯成为民主党总统候选人。

他说：“我们预计这些行为者会把这些事态发展纳入他们的影响力说服机制，力图破坏民主制度。”

他引用了一些非政府组织报告，指外国势力已经利用7月13日前总统特朗普遇刺事件“作为论述的一部分”。但他没有透露具体是哪些外国行为者。

另一名美国高级情报官员说，根据情报界先前的评估，德黑兰和莫斯科偏好的美国总统候选人，与过去几轮美国总统选举相同。与此同时，伊朗特工正试图推翻共和党的竞选策略，俄罗斯则努力抹黑民主党。

伊朗驻联合国代表团发出一封电邮，否认伊朗参与任何“旨在影响美国总统选举的活动”，称许多此类指控的“共同特点是采取心理战术，人工拉抬竞选声势。”

俄罗斯大使馆没有立即回应置评请求。