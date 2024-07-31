印尼提高购买香烟最低年龄至21岁

印度尼西亚将购买香烟的最低年龄限制从18岁提高到21岁。

路透社报道，在总统佐科上周签署的一项政府法规中，印尼将购买香烟的最低年龄提高到21岁，并禁止销售单支香烟。

该法规旨在“降低吸烟者的普遍性并防止早期吸烟者”，其中一项规定是禁止在学校和操场200米范围内销售香烟。法规立即生效。

印尼是世界上最大的烟草生产国之一，也是世界上吸烟率最高的国家之一，约有7000万成年吸烟者。印尼卫生部2023年的一项调查显示，7.4%的烟民在10岁至18岁之间，其中15岁到19岁的烟民最多。

新规定禁止在未进行年龄验证的情况下，在“商业电子应用程序”和社交媒体网站上销售传统香烟和电子烟。社交媒体上也禁止香烟广告。违规处罚范围包括书面谴责，以及暂时禁止香烟广告。

反吸烟倡导者指出，新规定不足以遏制吸烟。

烟草控制倡导者图巴斯说，一些规定是好的，但政府必须颁布技术实施条例，以确保监督和执行。青年烟草控制倡导者马尼克说，执行最低年龄限制必须更加严格，例如要验证身份证件。

新闻网站Kumparan引述卷烟工厂协会的亨利的话说，这些规定将摧毁烟草业。

印尼烟草价格低廉且普及，政府也试图通过提高烟草产品的消费税来遏制吸烟，今年的税率为10%。