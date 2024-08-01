美联储维持联邦基金利率不变 鲍威尔称降息渐近

美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25％至5.5％的水平不变，符合市场预期。这是美联储2023年9月以来连续第八次维持这一利率区间不变。

中国新闻社报道，美联储在为期两天的货币政策例会后于星期三（7月31日）发表声明。声明对此前措辞进行了一些调整，将通货膨胀仍“处于高位”修改为“略高”，将“关注通胀风险”修改为“关注双重使命的双向风险”，将“面临的风险正在趋向更好的平衡”修改为“面临的风险继续趋于更好的平衡”。

美联储重申在对通货膨胀更有信心之前不宜降息。声明称，最近的指标表明美国经济活动继续稳步扩张，就业增长放缓，失业率上升但仍处于低位。过去一年通胀有所放缓，但仍略高。近几个月来，美联储在实现通胀目标方面取得了一些进展。美联储力求实现充分就业和2％的通胀目标，目前面临的风险继续趋于更好的平衡。鉴于经济前景存在不确定性，美联储会关注其双重使命的双向风险。

声明称，为达成目标，美联储决定将联邦基金利率目标区间维持在5.25％至5.5％的水平不变。在考虑对利率进行任何调整时，美联储将仔细评估新的数据并平衡风险。美联储预计，在对通胀持续向2％的设定目标迈进取得更大信心之前，不宜下调利率目标区间。

美联储主席鲍威尔在货币政策例会后的记者会上说，过去两年，美联储的“保就业”和“稳物价”两大目标取得了相当大的进展，官员们的广泛观点是，美国经济“正在接近适合降息的水平”，如果未来能看到更多“希望看到的数据”，那么在9月的例会上可能就会讨论降息事宜。

当天，美国股市三大指数在鲍威尔讲话时走高，后在尾盘阶段有所回落但保持涨势。截至收盘，道琼斯工业指数上涨0.24%，报40842.79点；纳斯达克综合指数上涨2.64%，报17599.40点；标准普尔500指数上涨1.58%，报5522.30点。

《华尔街日报》报道称，美联储在声明中将通胀描述为“略高”是措辞上的“明显降级”，鲍威尔在记者会上的表态更是增强了投资者对9月开始降息的信心。短期来看，降息的预期给美股市场周期性板块及小型股票的上行带来了动力。