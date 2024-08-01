北约国家援助的首批F-16型战斗机交付乌克兰

立陶宛外交部长和一名美国官员说，期待已久的首批F-16战斗机已经抵达乌克兰，基辅指出，这将有助于乌克兰重建其已耗尽的空军力量。

路透社报道，立陶宛外交部长兰茨贝吉斯（Gabrielius Landsbergis）在社交平台X上说：“F-16抵达乌克兰，又有另一件不可能的事情实现了。”

一名不愿透露姓名的美国官员说，交付已经完成。

F-16由洛克希德马丁公司制造，由于其破坏力强且全球可用，长期以来一直在乌克兰的愿望清单上。该战斗机配备20毫米机炮，可携带炸弹、火箭和导弹。

丹麦与荷兰承诺分别捐赠19架和24架F-16型战斗机。挪威称将向乌克兰捐赠六架F-16战斗机。飞行员和地勤人员已接受数月的培训。

新华社引述乌克兰国际文传电讯社星期三（7月31日）的报道说，北大西洋公约组织国家援助的首批F-16战斗机已交付乌克兰。匿名人士透露，首批战斗机在7月底按期交付，这批战斗机数量不多，且尚不清楚在西方受训的乌空军飞行员能否立即操作战斗机参战。

俄罗斯在2022年2月全面入侵后，乌克兰军方不得不依靠一支相对较小的苏联时代战斗机机队来抵御侵略者。乌克兰官员认为，F-16的增加是其空军的重要升级。

乌克兰总统泽连斯基此前说，西方援助的F-16战斗机从数量上说“还不具备战略意义”，希望西方压缩乌空军飞行员海外受训时间、扩大训练基地，并在未来增加援助战斗机数量。

克里姆林宫星期四（8月1日）回应时说，任何运往乌克兰的F-16都将被击落。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说：“它们的数量将逐渐减少，它们将被击落……当然，这些（战斗机）的交付不会对前线发展产生任何重大影响。”

俄罗斯外交部长拉夫罗夫先前警告，乌克兰境内出现可挂载核武器的F-16战斗机将被俄方视为来自西方的核威胁。