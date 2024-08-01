俄与西方或准备交换囚犯 克宫不予置评

有消息称，俄罗斯与西方国家正准备进行冷战以来最大规模的囚犯交换。不过，克里姆林宫发言人佩斯科夫不愿回应这个说法。

综合外电报道，最近几天，关押在俄罗斯监狱的几名西方国家囚犯已转移出牢房，引发囚犯交换的猜测。佩斯科夫星期四（8月1日）受询时不予回应。

媒体报道猜测，《华尔街日报》记者格尔什科维奇（Evan Gershkovich）可能在这份换囚名单上。上个月，他遭俄罗斯法院以间谍罪判处16年监禁。

此外，俄罗斯反对派人士卡拉—穆尔扎（Vladimir Kara-Murza）和雅辛（Ilya Yashin）似乎也已转移。消息人士称，至少有七名俄罗斯异见人士已转移出监狱。

俄罗斯反对派网络媒体Agenstvo称，至少有六架俄罗斯政府专机往返关押这些囚犯的监狱所在地区和莫斯科。不过，这个消息尚未得到证实。

俄新社称，美国联邦监狱局的囚犯数据库也没有了四名关押在美国的俄罗斯人的姓名。

路透社称，这种囚犯交换通常都是保密的，家人不会事先得到通知，囚犯也经常会与律师和外界失去联系长达数周。

报道称，这可能是冷战以来最大规模的囚犯交换。上一次俄美两国交换囚犯是2022年12月，当时俄方用涉嫌在俄走私毒品而落网的美国职业女子篮球明星格里纳（Brittney Griner），同美方交换俄罗斯军火交易商布特（Viktor Bout）。