俄与多国在土耳其交换囚犯 26人获释

俄罗斯与多国在土耳其交换囚犯，共有26人将获释，这相信是冷战结束以来最大规模的换囚行动。

综合外电报道，主持此次换囚行动的土耳其总统府星期四（8月1日）称，这次大规模囚犯交换行动将释放来自美国、俄罗斯、德国、波兰、斯洛文尼亚、挪威和白罗斯的囚犯，囚犯在土耳其中部的安卡拉机场移交。

总统府称，10名囚犯已转移到俄罗斯，包括两名未成年者。另13名囚犯转移到德国，其余三名囚犯则转移到美国。

消息人士称，8月1日早晨，一架在2022年底用于美俄换囚行动的编号RA-61727飞机从莫斯科伏努科沃机场出发后，降落在俄罗斯飞地加里宁格勒。路透社记者也在土耳其首都安卡拉看到一架俄罗斯政府飞机。

克里姆林宫发言人佩斯科夫早前不愿回应换囚行动的消息。

据俄罗斯塔斯社（TASS）报道，佩斯科夫后来回应说，俄罗斯希望那些离开俄罗斯监狱的人远离俄罗斯，他们被俄罗斯称为“敌人”。“我认为所有敌人都应该留在那里（国外），不是敌人的人则都应该回来。这是我的观点。”

美国和其他国家尚未证实这次换囚协议。

获释的囚犯除了有关押在俄罗斯的《华尔街日报》记者格什科维奇，也包括2018年就关押的前海军陆战队队员惠兰（Paul Whelan），以及俄罗斯反对派人士雅辛（Ilya Yashin）。

西方国家释放的囚犯，包括关押在德国的俄罗斯刺客克拉西科夫（Vadim Krasikov）。

换囚行动可能为美国总统拜登带来外交胜利，他曾承诺把俄罗斯关押的美国人接回国。

对俄罗斯总统普京来说，这同样是一场胜利。他可以利用这笔交易，加强国外落网的俄罗斯特工对他的忠诚。不过，换囚行动有一定风险，因为释放政治异议分子可能会激励流亡在外的俄罗斯反对派。