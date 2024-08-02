拜登称多国交换囚犯协议为外交胜利

美国总统拜登称与俄罗斯达成的一项多国交换囚犯协议是一个外交胜利。他说：“这强有力证明为什么在这个世界上拥有朋友至关重要。”

《纽约时报》报道，美国白宫星期四（8月1日）发表声明说，美国与俄罗斯、德国及其他三个国家就交换囚犯进行了一年多的秘密谈判，涉及24名囚犯，其中16人从俄罗斯转移到西方，西方则向俄罗斯释放八名囚犯。

其中三名获释者为美国公民，包括《华尔街日报》记者格什科维奇（Evan Gershkovich）和前海军陆战队队员惠兰（Paul Whelan）。

拜登与获释美国人员家属一起出席白宫新闻发布会时说，获释人员已经离开俄罗斯，正在回返家园途中。

拜登说：“他们的残酷折磨结束了。”

格什科维奇的家人在一份声明中感谢拜登和其他官员帮助他获释，迫不及待要给格什科维奇一个大大拥抱，热切期待与他再次团聚。

土耳其总统府新闻局发布公告说，在土耳其国家情报局斡旋下，美国、德国、波兰、斯洛文尼亚、挪威、俄罗斯、白罗斯等七个国家，8月1日在土耳其首都安卡拉国际机场进行囚犯交换。土耳其情报官员说，此次行动涉及七架不同飞机，负责接送24名来自美国、德国、波兰、斯洛文尼亚、挪威和俄罗斯的囚犯。

现年32岁的什科维奇在俄罗斯监狱待了16个月，2023年3月在莫斯科以东叶卡捷琳堡采访时被俄罗斯联邦安全局 (FSB) 拘留，指控他在俄从事间谍活动。2018年12月FSB以同样理由拘留现年54岁的惠兰。第三名获释的美国人为自由欧洲电台／自由电台的一名俄裔美籍编辑，他于去年被捕。

三名美国公民预计将在美国时间8月1日晚上（新加坡时间2日上午）飞抵马里兰州安德鲁斯联合基地。拜登和副总统哈里斯计划迎接他们。