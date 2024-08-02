普京将向西方释放的囚犯颁发国家奖章

西方与俄罗斯达成的多国囚犯交换协议，对俄罗斯总统普京来说是另一种胜利，他可以利用这项协议来强调自己对在国外被捕的俄罗斯特工的忠诚。

《纽约时报》报道，德国在协议下于星期四（8月1日）释放了被定罪的俄罗斯刺客克拉西科夫（Vadim Krasikov）。

为俄罗斯情报人员的克拉西科夫2019年在柏林谋杀车臣前分裂主义战士，克里姆林宫一直争取他的获释。一般认为克拉西科夫是此次囚犯交换协议中俄罗斯最有价值的资产。

通常不会到机场迎接来访外国领导人的普京，在俄罗斯囚犯抵达莫斯科机场时到场迎接并与他们拥抱。

普京在机场说将向他们颁发国家奖章。

2022年被俄罗斯以美国篮球女星布兰妮·格里纳（Brittney Griner）交换在美服刑的俄罗斯军火商布特（Viktor Bout），在俄罗斯24频道说，这次交换是俄罗斯的“一次重大胜利”。

布特说：“我们的人民回来了，我们的英雄回来了。”

俄罗斯国家电视台对此次囚犯交换进行了低调报道，但强调俄罗斯永远不会放弃营救效忠国家和国家领导人的公民。俄罗斯国家媒体也将当天获释的反对派活动人士称为外国服务的间谍。

同一天获释的俄裔美国记者库尔马舍娃（Alsu Kurmasheva）7月19日被俄罗斯判处六年半监禁；因叛国罪被俄罗斯判处25年监禁的《华盛顿邮报》撰稿人、俄裔美国居民卡拉-穆尔扎（Vladimir Kara-Murza）；俄罗斯人权团体“纪念”（Memorial）联合主席奥尔洛夫（Oleg Orlov）；俄罗斯反对派政治人物亚辛（Ilya Yashin）。

西方认为被俄罗斯视为异见人士的这些人是被错误拘留的政治犯。莫斯科基于不同的原因指定他们为危险的极端分子。