俄罗斯首次证实 遭德国判刑刺客是安全局特工

俄罗斯星期五（8月2日）首次证实，在俄罗斯与西方的囚犯交换协议中被德国释放的克拉西科夫是俄罗斯联邦安全局的一名特工。

法新社报道，克宫发言人佩斯科夫说：“克拉西科夫（Vadim Krasikov）是联邦安全局的一名雇员。”

他补充说，克拉西科夫曾在精锐的“阿尔法”部队服役。

克拉西科夫因2019年在柏林谋杀一名车臣叛军指挥官被判无期徒刑。德国法官称，这次暗杀是俄罗斯政府下令的。

佩斯科夫还证实，一对从斯洛文尼亚释放的俄罗斯夫妇也是间谍。

阿尔乔姆·杜尔采夫（Artem Dultsev）安娜·杜尔采娃（Anna Dultseva）曾假扮一对在卢布尔雅那经营电脑企业和艺术画廊的阿根廷夫妇。他们和两个孩子一起返回俄罗斯。

佩斯科夫说：“这两个孩子在从安卡拉返回莫斯科的飞机上才发现他们是俄罗斯人。他们不会说俄语。当他们下飞机后，普京用西班牙语向他们打招呼。他说，晚安（Buenos Nochas）。”

佩斯科夫说，普京认为亲自到机场迎接他们至关重要。“这是对那些为国服务的人们的致敬。他们经历了非常艰难的考验，并在许多人的辛勤工作下，才得以返回祖国。”

在这次历史性的囚犯交换中，10名俄罗斯人（八名囚犯和两名儿童）获释，莫斯科释放了美国公民格什科维奇、惠兰和库尔马舍娃，以及一大批俄罗斯异见人士和活动人士。