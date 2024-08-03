获释俄罗斯反对派誓言继续在国外进行反普京斗争

在多国交换囚犯协议下获释的俄罗斯反对派人士誓言，要继续在国外进行反俄罗斯总统普京的斗争。

路透社报道，因为批评俄罗斯向乌克兰发动战争而被监禁的伊利亚·亚辛（Ilya Yashin）星期五（8月2日）在德国波恩说：“我们要继续从事政治活动，我们明白自己的责任。我不知道如何在俄罗斯境外开展俄罗斯政治活动，但我会努力学习。”

另一名俄罗斯活动人士皮沃瓦罗夫（Andrei Pivovarov）表示同意，他说：“我们将竭尽全力使我们的国家变得自由和民主，并让所有政治犯获得释放。”

第三名俄罗斯反对派人士卡拉-穆尔扎（Vladimir Kara-Murza）认为，如果西方早点同意与克里姆林宫交换囚犯，被转移到北极圈流放的俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼，可能现在还活着。纳瓦尔尼2月16日在西伯利亚亚玛洛-涅涅茨自治州的极地监狱散步后突然昏迷，最终死亡。

卡拉-穆尔扎坦言德国释放俄罗斯特工克拉西科夫（Vadim Krasikov），绝对不是一个容易的决定。2019年克拉西科夫在柏林暗杀一名格鲁吉亚籍的前车臣叛军指挥官，被判处终身监禁。

克拉西科夫获释回返俄罗斯后，克里姆林宫证实他是俄罗斯联邦安全局特工，曾在阿尔法特种部队服役。

西方国家与俄罗斯8月1日进行了冷战结束后最大规模的囚犯交换。

美国白宫说，美国与俄罗斯、德国、波兰、斯洛文尼亚、挪威、白罗斯七个国家，就囚犯交换进行了一年多的谈判，涉及24名囚犯。最终于8月1日在土耳其安卡拉国际机场进行囚犯交换，其中三人被转移到美国，13人被移交德国，八名被西方国家监禁的俄罗斯囚犯以及两名儿童回返俄罗斯。

其中三名获释者为美国公民，包括《华尔街日报》记者格什科维奇（Evan Gershkovich）、前海军陆战队队员惠兰（Paul Whelan）和俄裔美国广播记者库尔马舍娃（Alsu Kurmasheva）。

美国总统拜登说，与俄罗斯达成的一项多国交换囚犯协议是一个外交胜利，他说：“这强有力证明为什么在这个世界上拥有朋友至关重要。”