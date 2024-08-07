澳大利亚和美国在年度防务会谈后宣布，两国将从2025年开始联合制造制导武器，以增加对印太盟友的供应，并增加美国在澳洲的军事存在。

路透社报道，澳州和美国已在努力升级澳州北部和西部的空军基地，这些基地比澳洲首都堪培拉更靠近与中国的潜在冲突点南中国海。

在美国马里兰州安纳波利斯（Annapolis）举行的年度澳美部长级对话（AUSMIN）结束后，美国国防部长奥斯汀说：“美国将增加在澳洲的军事存在，包括更频繁轮换轰炸机部署。

“这意味着将有更多海上巡逻机和侦察机从澳洲北部基地起飞，也会有更频繁的轰炸机轮换部署。”

美国在澳洲没有驻军，但美国海军陆战队每年有六个月驻扎在澳洲北部城市达尔文。同时，美国正在澳州基地为其海军陆战队和来访的空军中队建造设施。

澳洲国防部长马尔斯说，美国军队在澳洲的存在有助于印太威慑态势，澳洲将在制导武器制造方面与美国进行更密切的合作。

澳洲从明年开始与美国联合制造制导导弹，包括乌克兰使用的制导多管火箭系统（GMLRS）。

马尔斯还说：“美军在澳洲的存在为我们和本区域邻国合作提供了巨大机会。”

澳美部长级对话后发表的联合声明说，日本和美国海军陆战队将增加在达尔文的联合演习，而澳洲和美国将在菲律宾专属经济区定期举行演习。