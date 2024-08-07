乌军入侵俄西部边境地区 俄乌军队激烈交战

俄罗斯星期三（8月7日）说，乌克兰军队已进入俄罗斯西部的库尔斯克地区（Kursk），双方正展开激烈战斗。这是自2022年2月俄乌战争爆发以来，乌克兰对俄罗斯最大的入侵之一。

路透社报道，俄罗斯国防部说，乌克兰于星期二（6日）开始反击，乌军向离莫斯科西南530公里的边境城镇苏贾（Sudzha）西北部推进。

俄国防部说，俄军正与乌克兰部队作战。“空袭、导弹部队、炮火以及向库尔斯克边境集结的部队阻止了敌人深入俄罗斯联邦领土。”

俄国防部称，战斗仍在继续，并称俄军已摧毁乌军50辆装甲车，包括七辆坦克、八辆装甲运兵车、三辆步兵战车和31辆装甲战车。

乌克兰尚未对事件发表评论。俄罗斯派出了预备部队帮助加强防御。

库尔斯克州代理州长斯米尔诺夫说，星期二晚上发生火箭弹和无人机袭击，一架乌克兰攻击无人机击中了城外的一辆救护车，造成司机和一名护理人员死亡，一名医生受伤。

一位资深东正教牧师说，乌克兰炮击烧毁了苏贾郊外一座大修道院内的一座大教堂和其他建筑物，但无人伤亡。

俄罗斯军事博主报道了激烈的战斗，有人认为乌克兰开辟了一条新战线。

乌克兰出生的亲俄军事博主波多利亚卡说：“战斗将非常激烈，肯定不会很快结束。即使敌人未能突破，也会有炮火和无人机袭击，而且数量庞大。”