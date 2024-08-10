情报显示伊朗将很快向俄运送数百枚近程弹道导弹

两名欧洲情报官员告诉路透社，数十名俄罗斯军人正在伊朗接受使用“法塔赫-360”近程弹道导弹系统的训练。预计俄罗斯将很快收到数百枚用于乌克兰战争的卫星制导武器。

据他们了解，俄罗斯国防部代表去年12月13日在德黑兰与伊朗官员签署一份合同，购买法塔赫-360（Fath-360）和另一种伊朗国有航空航天工业组织（AIO）生产的弹道导弹系统——“阿巴比尔”（Ababil）。

基于此事的敏感性，提供消息的两名欧洲情报官员要求不具名。

他们指多名机密情报人士透露，俄罗斯人员已到伊朗学习如何操作法塔赫-360防御系统。这套系统发射的导弹最大射程为120公里，一枚弹头重量为150公斤。

其中一名消息人士说，完成训练后的“唯一可能的下一步”，就是将导弹交付给俄罗斯。

一名军事专家说，莫斯科本身制造弹道导弹，但取得法塔赫-360可以让俄罗斯用自己的武器打击前线以外的目标，并用伊朗的导弹打击近距离目标。

美国国家安全委员会发言人说，如果伊朗继续进行此类转移，“意味着伊朗对俄罗斯侵略乌克兰战争的支持急剧升级”。他说，美国及北约盟友和七国集团（G7）伙伴“随时准备采取迅速和严厉的回应”。

自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，白宫多次警告说，俄罗斯和伊朗的安全伙伴关系不断加深。

俄罗斯国防部没有回应置评请求。