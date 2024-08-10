乌克兰军队攻入俄罗斯后 俄军暂时阻止乌军挺进

乌克兰军队星期二（8月6日）展开跨境攻势，俄罗斯军方声称已阻止乌克兰军队继续挺进，但战火尚未平息。

法新社引述独立分析人士称，乌克兰部队星期二上午发动攻势，从苏米（Sumy）越过边境进入俄罗斯西部库尔斯克地区（Kursk）。互联网中流传的视频疑显示俄军在距乌克兰边界约30公里处遭伏击。俄罗斯已增派部队和装备，包括坦克、火箭发射器和航空部队，以阻止乌军前进。

曾在苏联和俄罗斯军队服役的议员安德烈·古鲁廖夫（Andrei Gurulyov）说：“到目前为止，敌人已经受军队阻止，但这并不意味着那里一切平静：那里正在发生激烈的战斗。”

乌克兰对俄罗斯的袭击促使莫斯科的一些人质疑，为何乌军能够如此轻松地攻入库尔斯克地区。据古鲁廖夫说，乌军发动袭击前48小时就已有情报涌入，俄军却没采取防御行动。

路透社引述俄罗斯军事博主说，在俄罗斯出动军队阻止乌军攻势后，局势已经稳定下来，不过，乌克兰正在迅速集结军队，并且正在进行激烈的战斗。

乌克兰媒体上发布的视频据称显示乌克兰士兵控制着边境城镇苏扎（Sudzha）的一个天然气测量设施。8月7日的视频截图显示，苏扎一些房子受损。（路透社）

乌克兰尚未直接对此次袭击发表评论，但乌克兰媒体上发布的视频，据称显示乌克兰士兵控制着边境城镇苏扎（Sudzha）的一个天然气测量设施，俄罗斯天然气从那里流入乌克兰，转运到欧洲。

路透社无法证实该视频的真实性，俄罗斯消息人士称，乌克兰控制着苏扎的部分地区。

此前，俄罗斯国家反恐委员会星期五（9日）宣布，在毗邻乌克兰的在库尔斯克州、别尔哥罗德州、布良斯克州实行反恐行动制度，以制止敌人带来威胁。根据法律，安全部队和军队在“反恐”行动期间拥有广泛的紧急权力，可限制人员行动、扣押车辆、监听电话、划定禁区、设立检查站，并且在关键基础设施地点加强安全措施。

反恐委员会指乌克兰“前所未有地企图破坏我国多个地区的局势稳定”，称乌克兰的入侵称为“恐怖袭击”，并指基辅军队伤害平民和摧毁了居民楼。

乌克兰领导人对此次行动一直守口如瓶，而基辅最亲密的盟友美国说，它并未提前获悉跨境行动计划。

乌克兰总统泽连斯基星期四（8日）晚上发表讲话时并未否认乌军的跨境行动，仅说：“俄罗斯把战争带到我们的土地，应让他们感受一下自己的所作所为。”

俄罗斯国防部星期六（10日）公布了坦克兵向库尔斯克地区乌克兰阵地开火以及夜间空袭的视频。俄军还说，它在夜间击落了26架试图袭击该地区的乌克兰无人机。