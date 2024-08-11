乌军持续在俄边境内作战 数万人紧急撤离

俄罗斯政府星期六（8月10日）开始在边境地区撤离数万居民，此前俄当局已宣布在库尔斯克州、别尔哥罗德州、布良斯克州实行反恐行动制度，以遏制乌军的大规模入侵。

综合法新社和路透社报道，俄罗斯地区紧急情况部官员星期六（8月10日）在新闻发布会上说：“超过7万6000人已被临时转移到安全的地方。”此外，俄当局已将紧急援助运往边境地区，并为逃离战火的百姓开通前往首都莫斯科的额外列车。

一名不愿透露姓名的妇女星期五（9日）抵达莫斯科火车站后说：“战争已经降临到我们头上。”

乌克兰军队自星期二（6日）对库尔斯克州发动袭击以来，基辅当局便持续对此次进攻三缄其口。华府也表明，事先并不了解基辅即将对俄边境发动攻击。

乌总统泽连斯基星期六晚在一次讲话中，首次承认乌军正在对俄边境发动攻击。他说：“今天，我收到了总司令瑟斯基的几份报告，内容涉及前线以及我们将战争推向侵略者领土的行动……乌克兰正在证明它确实能够恢复正义，并确保对侵略者施加必要的压力。”

俄总统普京则将乌克兰的袭击视为重大挑衅，军事分析人士称，乌克兰的袭击行动令克里姆林宫措手不及。

据悉，俄高级将领格拉西莫夫在袭击发生后的隔天，便宣布袭击已经停止。但截至目前，俄军仍未能将乌军赶回边境。

俄军事博主称，敌军在深入库尔斯克地区20公里处与俄军战斗，这一情况促使部分军事专家质疑乌军为何能如此轻易地突破库尔斯克地区。