数千士兵参与行动 乌入侵俄意图破坏对方稳定

一名乌克兰高级安全官员告诉法新社，乌克兰士兵入侵俄罗斯库尔斯克地区的目的是“拉长战线”和“破坏”俄罗斯的稳定，并称参与此次行动的士兵达数千人。

法新社报道，这名匿名的官员星期六（8月10日）说：“我们正在进攻。我们的目标是破坏敌人的阵地，拉长战线，造成最大损失，并破坏俄罗斯的局势，让他们无法保护本国边境。”

“这次行动极大地提高了我们及乌克兰军队、国家和社会的士气。这表明，我们可以发起进攻，继续前进。”

俄罗斯军方前几天说，乌克兰大约1000名士兵于星期二（6日）开始入侵，突破了俄罗斯的防线，让克里姆林宫措手不及。

当被问及士兵数量是否达到1000名时，这位官员说：“人数远不止……数千人。”

在乌克兰当局连续几天保持沉默后，总统泽连斯基在星期六晚间的讲话中首次承认了这次行动，并称基辅“正在将战争推向侵略者的领土”。

但这名官员说，迄今为止乌克兰东部战况尚无太大变化。“局势基本没有变化。俄罗斯继续向东部施压，没有从该地区撤军，但攻击强度有所减弱。”

“我们没有吞并对方领土的意图，并严格按照国际法行事：我们不处决囚犯，不强奸妇女，不抢劫。”

当被问及美国等西方盟友是否对乌克兰这次入侵一无所知时，这名官员说，这是“不正确的”。“从我们使用西方武器的程度来看，西方盟友间接参与了这一行动。”