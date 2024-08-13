乌军攻占28个俄村镇 普京匆匆结束直播的安全会议

俄罗斯库尔斯克州代理地区州长告诉总统普京，乌克兰军队已经控制了这个边境地区的28个村镇并导致其六分之一的人口逃离家园。

库尔斯克（Kursk）代理州长阿列克谢·斯米尔诺夫（Alexey Smirnov）星期一（8月12日）在电视直播的会议上对普京和俄罗斯最高安全会议说，12万人已经离开家园，还有约6万人在等待撤离。他还说，乌克兰军队已经突入俄罗斯纵深至少12公里并控制了起码40公里宽的边境地带，不过对其部队所处位置“缺乏明确的了解”。

彭博社报道，州长对乌军行动规模的坦率评估导致普京打断了其发言并告诉他集中精力于“帮助人民”，将评估战场局势的工作留给军方。接着，直播很快就结束了。

普京说，国防部的主要任务是“将敌人赶出我们的领土并与边防单位共同确保国家边界得到可靠保护”。

他承认战斗可能在俄罗斯进一步蔓延并对相邻布良斯克（Bryansk）的州长说，当地现在平静的局势“并不意味着明天的情况也会一样”。

普京还说，乌克兰为了破坏俄罗斯的政治局势稳定还会继续发动袭击。他称，基辅当局正企图阻止俄军在乌克兰东部的攻势并“努力改善未来的谈判地位”。

此前，乌克兰总统泽连斯基首次公开承认乌军攻占了大片俄罗斯领土。乌军首席指挥官说，已占据俄方约1000平方公里的土地。

泽连斯基星期一在与军方最高层召开会议后于Telegram上发布声明，就“库尔斯克的行动”发表评论。自一周前行动开始以来，泽连斯基此前未明确承认军队深入俄罗斯。

根据Telegram视频中的评论，乌克兰军队总司令亚历山大·西尔斯基（Oleksandr Syrsky）说，行动仍在继续，局势仍然在“我们的控制之下”。

这是第二次世界大战结束以来俄罗斯领土首次被外国军队攻占。基辅的官员一直对他们行动目标守口如瓶。泽连斯基在星期六晚的讲话中说，武装力量总司令西尔斯基就“将战争推进到侵略者的领土上”一直向其汇报进展。但他没有透露细节。