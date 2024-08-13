乌克兰：无意占领俄边境州库尔斯克

乌克兰部队上周对俄罗斯西南部的库尔斯克州发动跨境突袭后，基辅官员星期二（8月13日）表态称，乌克兰无意占领库尔斯克地区。

路透社报道，乌克兰外交部发言人蒂赫伊（Heorhii Tykhyi）星期二说，乌克兰部队已控制了库尔斯克地区约1000平方公里的土地，但乌克兰无意占领这些领土。

蒂赫伊在基辅召开的记者会上说：“与俄罗斯不同，乌克兰不需要别人的财产。乌克兰对夺取库尔斯克地区的领土不感兴趣，但我们希望保护我们人民的生命。”

俄罗斯国防部星期二在每日简报中称，俄军已挫败乌克兰在库尔斯克地区发动的新一轮袭击。

乌总统泽连斯基说，自今年6月以来，俄罗斯已利用库尔斯克地区对乌领土发动了两千多次跨境袭击，乌军在入侵俄领土期间占领了此前曾对乌发动袭击的地区。

泽连斯基说：“应该强调的是，库尔斯克地区的行动有助于前线，因为它不允许俄罗斯向顿涅茨克地区派遣更多部队，使其军事后勤复杂化。”

另一方面，与乌接壤的别尔哥罗德州（Belgorod）州长格拉德科夫星期二在社交媒体上发文说，由于乌军的行动，当地在星期一（12日）已将约1.1万名居民疏散至其他地区。政府设立的临时安置点接收了部分疏散人员，并为他们提供食物和生活必需品。