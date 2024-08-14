乌军拟在俄境采取新攻势 拜登：普京陷“真正的困境”

乌克兰总统泽连斯基说，乌克兰军队在俄罗斯西南部库尔斯克州的攻势仍在继续，乌军已控制州内74个聚落。

路透社引述泽连斯基说，基辅部队已经围捕了俄罗斯战俘，可以用他们交换被俘的乌克兰战士，并说这是乌克兰不断扩大的“交换筹码”。他还暗示乌军将采取下一步行动。

泽连斯基星期二（8月13日）与乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基（Oleksandr Syrsky）进行了视频通话，随后在社交媒体上发文说：“尽管战斗艰难而激烈，但我们的军队仍在库尔斯克地区（Kursk）继续前进，我们国家的‘谈判筹码’也在增长。74个定居点处于乌克兰的控制之下。”

新华社报道，泽连斯基说，乌克兰已控制库尔斯克地区74个居民点，并在这些居民点开展检查和稳定措施。为乌克兰控制区制定人道主义解决方案的工作仍在继续。乌克兰下一步行动的准备工作也在进行中。

瑟尔斯基向泽连斯基通报说，乌克兰军队在过去24小时内控制了库尔斯克地区40平方公里领土。截至12日，乌克兰军队已控制俄罗斯约1000平方公里领土。

基辅的说法与俄罗斯描绘的画面不符，俄军少将阿普蒂·阿劳迪诺夫（Apti Alaudinov）说，乌克兰军队攻势已受阻，俄国防部说，乌军对距离边境约26至28公里村庄的袭击已被俄军挫败。

库斯克州州长史米尔诺夫（Alexei Smirnov）星期一（12日）指出，乌克兰已控制该州28个聚落。

乌克兰外交部发言人蒂克希（Georgiy Tykhy）在记者会中说：“俄罗斯越早同意诉诸公正的和平手段……乌克兰国防军对俄罗斯的突袭行动就会越快停止。”

蒂克希强调：“与俄罗斯不同，乌克兰不需要其他人的财产。乌克兰无意夺取库尔斯克地区的领土，但我们希望保护我们人民的生命。”

普京：俄方将坚决回应乌方在边境地区一系列挑衅

8月6日凌晨，约1000名乌克兰士兵驾驶坦克和装甲车冲过俄罗斯边境，突袭俄罗斯库尔斯克州，随后双方在该州爆发激烈冲突。俄罗斯总统普京12日就俄南部边境局势召开会议时说，俄方将坚决回应乌方在边境地区的一系列挑衅。

乌克兰将此次跨境行动视为防御行动，称其军队已经控制了俄罗斯自6月以来发动2000多次跨境袭击的地区。

美国总统乔·拜登星期二说，乌克兰对俄罗斯的军事入侵“给俄罗斯总统弗拉基米尔·普京带来了真正的困境”，并补充说，美国官员就此举与乌克兰保持着密切联系。

美国官员说，美方仍在确定乌克兰入侵俄罗斯的目的是什么。拜登在抵达新奥尔良后回答记者提问时说，在过去的六到八天里，他每隔四到五个小时就会听取一次有关乌克兰行动的简报。这是他对这次似乎让俄罗斯措手不及的行动发表的首次实质评论。