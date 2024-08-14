阿巴斯访莫斯科 普京对加沙平民伤亡表关切

到莫斯科访问的巴勒斯坦总统阿巴斯同俄罗斯总统普京举行会谈，双方讨论了发展双边合作问题，就中东局势等问题交换意见。

路透社报道，普京星期二（8月13日）告诉来访的阿巴斯，莫斯科对他人民的困境深感痛心，并支持他们建立一个国家的愿望。

据克里姆林宫的会谈记录，普京说：“今天的俄罗斯必须手持武器捍卫自己的利益和人民……当然，我们正怀着巨大的痛苦和焦虑，注视着巴勒斯坦发生的人道主义灾难。”

他说，在该地区建立“持久、可靠、稳定的和平”的唯一方法是执行所有联合国决议和“建立巴勒斯坦国”。

俄罗斯同巴勒斯坦和以色列都有长期的联系。但自战争开始以来，莫斯科接待巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）代表团的举动让以色列感到不安，普京也曾表示，巴勒斯坦儿童的苦难“让人泪流满面”。

88岁的阿巴斯说，俄罗斯是巴勒斯坦人民“最亲密的朋友之一”。他告诉普京：“我们感受到你们的支持。”

中国新闻社引述俄总统网站消息报道，阿巴斯在会谈中说，俄罗斯是巴勒斯坦人民的友好国家，双方始终保持着多个层面的沟通联系。由于美国的行为和施压，联合国相关决议未能得以执行。

他指出，国际法院近日就巴勒斯坦被占领土案发表咨询意见，明确认定以色列持续占领巴领土违反国际法，必须尽快结束其非法占领。他呼吁联合国大会和联合国安全理事会以及国际社会共同努力，制止以色列的非法行动。俄罗斯是拥有否决权的五个安理会常任理事之一。

自10月7日哈马斯袭击以色列触发加沙地带战争以来，已造成近4万个巴勒斯坦人死亡、约8万人受伤；以色列方面约1200人死亡，250多人被扣为人质。阿巴斯称，巴勒斯坦人民将继续斗争，同时也希望得到国际社会的支持。