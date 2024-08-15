台风安比逼近日本 数百航班取消列车停驶

今年第七号台风“安比”逼近日本，航空公司取消数百趟航班，新干线多条路线的列车服务也将暂停。

法新社报道，在热带风暴玛丽亚（Maria）带来创纪录的降雨几天后，台风安比（Ampil）于星期四（8月15日）晚些时候接近有近4000万人口的东京地区，接着于星期五（16日）和星期六（17日）席卷太平洋海岸。

全日本航空公司取消了星期五在羽田机场及成田机场起降的约280趟国内航班，影响了6万多名乘客，而日本航空公司取消了191趟国内航班和26趟国际航班，影响约3万8600名乘客。这两家航空公司呼吁旅客透过官网确认最新航班信息。

安比和之前的玛丽亚来袭正值日本庆祝“盂兰盆节”假期周，数百万人返回家乡过节。

星期四上午9时（新加坡时间8时），安比距离太平洋偏远岛屿父岛300公里（190英里），阵风时速高达180公里。

安比在柬埔寨高棉语中的意思是罗望子，它是归类为“强”台风，预计将在星期六和星期天折返太平洋。

灾害管理大臣松村芳文在例行简报中说：“我们敦促公众随时留意疏散建议，尽早采取措施寻求安全。”

台湾中央通讯社引述日本放送协会（NHK）的报道说，东海道新干线东京站至名古屋站区间的双向列车星期五停驶，其他路线的新干线部分列车也因为台风关系将停驶。

JR东海公司指出，除了东京站至名古屋站区间预防性停驶之外，往来名古屋站与新大坂站区间的“希望”号列车、“光”号列车全天停驶。同样行驶于名古屋站与新大坂站区间但各站皆停的“回声”号列车，则是每小时双向各有约两班列车运行。

《日本经济新闻》报道，JR东日本公司星期四宣布，东北新干线、上越新干线、山形新干线的部分列车，星期五上午11时左右起至末班车将预防性停驶。